Un salon digital sur les études à l’étranger pour accompagner les futurs étudiants tunisiens

Le Salon digital de l’orientation et des études à l’étranger, un salon 100% digital dédié à l’orientation post-bac et études supérieures, se tiendra du 9 au 12 avril 2021, de 9h à 18h, et sera entièrement en ligne.

Vous avez des questions sur l’orientation post-baccalauréat, les filières, les formations et les métiers ainsi que les spécialisations du deuxième cycle? Vous rêvez de poursuivre vos études à l’étranger, mais ne savez pas dans quel pays ni comment postuler? L’après-bac se prépare maintenant. Inscrivez-vous pour participer à ce salon.

Pendant quatre journées, les futurs étudiants et futures étudiantes auront toutes les informations dont ils ont besoin pour choisir leur projet d’orientation, poursuivre leurs études et choisir leur futur métier.

Plateforme unique pour tous les futurs étudiants et leurs parents

Le salon offre une plateforme unique pour tous les futurs étudiants et leurs parents pour communiquer directement avec des représentants d’établissements prestigieux à travers le monde. Ainsi, plus de 40 universités publiques et privées de pays comme la France, l’Allemagne, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine, seront au rendez-vous pour renseigner sur leurs cursus, leurs formations, leurs procédures d’admission… et répondre à toutes les questions des participants.

Les futurs étudiants auront également l’occasion de s’informer sur les cursus offerts par les établissements tunisiens de l’enseignement supérieur, parmi lesquelles Esprit, TBS, ULT, Enit et bien d’autres.

Au programme, 4 jours d’ateliers sur des thématiques variées telles que la découverte des filières post-bac, les conditions d’admission des universités, les bourses scolaires, les préparations de dossiers pour les universités, les tests de langue ou encore l’enseignement en ligne dans un monde post-Covid. Des sessions spéciales seront consacrées aux programmes de bourses d’études offerts par certaines institutions et leurs critères d’admissibilité.

Le British Council et Campus France tiendront également des ateliers sur les programmes d’études dans leurs pays respectifs et les compétences linguistiques nécessaires.

Par ailleurs, des ambassades présentes en Tunisie interviendront pour présenter leurs opportunités de bourses d’études ainsi que leurs procédures pour les visas d’études.

L’événement se tiendra dans le cadre du 10e anniversaire de Worldwide Studies, le leader tunisien du conseil dans le domaine de l’enseignement supérieur à l’internationale et des programmes de séjours linguistiques.

Choisir l’orientation qui conviendra le mieux

«Nos 10 années d’expérience dans l’accompagnement des étudiants nous a montré que trop souvent les étudiants regrettaient leur choix d’orientation, parce qu’ils ont pris leur décision trop tardivement, qu’ils manquaient d’informations sur les filières et formations disponibles, ou parce qu’ils ont cédé à la pression des parents. Un choix aussi décisif pour leur avenir devrait être réfléchi et étudié bien avant l’obtention du bac. Nous invitons donc tous les futurs étudiants, les lycéens et même les collégiens ainsi que leurs parents à participer au Salon digital de l’orientation et des études à l’étranger pour choisir l’orientation qui leur conviendra le mieux», déclare Mayssa Khomsy, fondatrice et PDG de Worldwide Studies.

L’événement sera diffusé en streaming en direct sur le lien suivant.