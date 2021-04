La dette de Tunisair s’élève à 2,2 milliards de dinars selon Moez Chakchouk

Partagez 0 Partages

La situation financière de la compagnie aérienne Tunisair est très inquiétante, et la crise sanitaire de la Covid-19, qui a limité le nombre de vols dans le monde entier et en particulier via le transporteur national, n’a évidemment pas arrangé les choses. Selon le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, les dettes de Tunisair sont aujourd’hui de 2,2 milliards de dinars.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, Chakchouk a indiqué que les dettes de Tunisair auprès des différentes banques sont de 900 millions de dinars, et que celles auprès de l’Office de l’aviation s’élèvent à plus d’un milliard de dinars.

Il a, par ailleurs, estimé que l’État se doit d’intervenir pour surmonter cette phase avant de penser à un plan de restructuration, et qu’il est effectivement en train de financer la compagnie aérienne pour qu’elle rembourse ses dettes, soulignant que 80% de ses prêts auprès des banques avaient été réalisés avec la garantie de l’État.

Sur un autre plan, en commentaire à l’affaire de trafic de cigarettes entre la Tunisie et Marseille où une hôtesse de l’air travaillant pour Tunisair est impliquée, le ministre a déploré l’existence d’une «mafia de contrebande de cigarettes» au sein de la compagnie, ajoutant que la loi doit être rigoureusement appliquée contre toutes les personnes impliquées.

C. B. Y.