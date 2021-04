Suspension des cours : La Fédération de l’enseignement secondaire revient à la charge

La Fédération générale de l’enseignement secondaire (FGES)a de nouveau appelé le gouvernement à suspendre les cours pendants 10 jours, en affirmant que le virus se propage rapidement dans les institutions scolaires. «Il faut briser les chaînes de contaminations, et sauver les vies des élèves et du corps enseignant», indique la FGES.

Dans un communiqué publié ce jeudi 15 avril 2021, la Fédération affirme que la décision de suspension des cours doit être immédiate, expliquant cela par la dégradation de la situation sanitaire en milieu scolaire, en particulier et en Tunisie en général et en rappelant que de nombreux hôpitaux ont atteint leur capacité d’accueil, et que plusieurs régions ont été classées zones rouges.

«Cette vague, contrairement à celles qui ont précédé, touche de nombreux élèves, et d’ailleurs aucune mesure dédiée aux établissements éducatifs n’a été prise dans les zones classées zones rouges», souligne encore la Fédération, en rappelant que l’application du protocole sanitaire n’est pas toujours évidente dans certaines écoles et que le nombre de cas de contaminations et de décès parmi le corps éducatif a augmenté, ces derniers jours.

La même source a appelé les élèves et les enseignants à prendre toutes les précautions nécessaires, pour se protéger et protéger les leurs, en attendant une décision radicale permettant de faire face à la propagation de la pandémie en milieu scolaire, où 42 décès ont été enregistrés depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie.

Y. N.