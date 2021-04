Festival Ciném’Avenir : Une sélection de films tunisiens pour raconter le printemps arabe

La première édition du Festival Ciném’Avenir, qui a démarré le 12 avril et qui se clôture ce soir (lundi 19 avril), a proposé plusieurs films tunisiens à l’occasion des dix ans du Printemps arabe.

Organisé par les étudiants de la filière cinématographique de l’Université Paul Valéry de Montpellier, Ciném’Avenir est un nouveau festival de cinéma francophone qui se tient en ligne et qui propose pour sa première édition deux sections : une compétition officielle et une rétrospective dédiée aux dix ans du printemps arabe.

5 films tunisiens (courts et longs métrages) font partie de la sélection rétrospective, il s’agit de « On the road » d’Adnen Meddeb (2011), « Laïcité Inch’alah » de Nadia El Fani (2011), « C’était mieux demain » de Hinde Boujemaa (2012), « Pousse de printemps » d’Intissar Belaïd (2014) et « Hors-je » de Moufida Fedhila (2014).

« Le cinéma confronte par le son et associe par l’image les portraits et les paysages des pays et des sociétés de l’autre rive de la Méditerranée. Le cinéma est une fenêtre temporelle qui nous fait voir, nous fait entendre et nous fait sentir la rage, la détermination et l’espoir des peuples », indiquent les organisateurs du festival.

Fawz Benali