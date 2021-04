Après avoir rompu le jeûne au poste de la Garde nationale à la Cité Ettadhamen, Saïed prend son café à Mnihla (Photos)

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué ce soir, mardi 20 avril 2021, une visite au poste de la Garde nationale à la Cité Ettadhamen, où il a partagé le dîner d’Iftar avec les officiers, les sous-officiers et les agents en service.

Peu avant la rupture du jeûne, le chef suprême des forces armées, avait effectué la prière à la mosquée Al-Ahad, située dans ce quartier populaire à l’ouest de Tunis, avant de se rendre au poste sécuritaire, notamment en présence du directeur régional de la garde nationale de l’Ariana et le chef du district de la cité Ettadhamen.





«Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de l’État d’écouter les propositions des agents et leurs besoins pour améliorer les conditions de travail», indique un communiqué de la présidence, en ajoutant que Kaïs Saïed a également profité de ce repas «pour souligner et rappeler le sens du patriotisme et les efforts considérables déployés par les sécuritaires pour maintenir la sécurité et protéger le pays».









Il s’est ensuite rendu à Mnihla, son quartier, où il a bu son café et rencontré des citoyens avec qui il a pu échanger sur la situation actuelle du pays et écouter leurs préoccupations.

Y. N.