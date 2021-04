Kamel Doukh optimiste concernant le dossier des déchets italiens

Dans une déclaration accordée, ce mardi 20 avril 2021, à la radio Shems FM, le ministre par intérim des Affaires locales et de l’Environnement, Kamel Doukh, s’est montré optimiste quant concernant le dossier des déchets italiens illégalement importés en Tunisie.

«Le dossier est en train d’évoluer de manière sure. Il n’a pas été facile pour les autorités tunisiennes de prouver à la partie italienne que ce qui s’est passé était une erreur et interdit sur la base d’accords internationaux», a-t-il déclaré, en parlant des conventions de Bâle et de Bamako, qui interdisent l’export de déchets ménagers.

Dans le même contexte, Doukh a affirmé que les déchets retourneront en Italie, soulignant que l’ambassadeur italien en Tunisie, Lorenzo Fanara, avait assuré que les deux pays ont été victimes des agissements de deux entreprises privées. Il s’agit de SRA Campania (la société italienne exportatrice) et Soreplast (la société tunisienne importatrice).

Doukh a, par ailleurs, expliqué que tous les tribunaux italiens ont soutenu la position de la Tunisie et ont rendu des jugements obligeant les entreprises accusées à retourner les déchets en Italie, mais celles-ci essayent simplement de gagner du temps, selon lui, notamment la société italienne qui a lancé divers recours judiciaires.

En même temps, depuis que des poursuites civiles ont été engagées contre cette entreprise, les autorités tunisiennes ont remarqué un changement d’attitude et une volonté de sa part d’accélérer le dossier, estime le ministre.

Doukh a, sur un autre plan, indiqué que la Tunisie œuvrait à débloquer des garanties financières d’une valeur de 6,8 millions euros.

C. B. Y.