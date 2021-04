La Haica impose à Attesia de retarder l’heure de diffusion du feuilleton “Al-Jassous”

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a cédé à certaines plaintes conservatrices et a décidé d’imposer à la chaîne de télévision privée, Attesia, de retarder l’heure de diffusion du feuilleton comique, “Al-Jassous”.

Ainsi, à partir de demain, mercredi 21 avril 2021, le feuilleton devra être diffusé après 22h30, et la chaîne doit, de surcoit, indiquer que ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans durant toute la durée de sa diffusion.

«Cette décision a été prise sur la base de plaintes déposées par des téléspectateurs», a justifié la Haica dans un communiqué.

La série a donc heurté la sensibilité de certains téléspectateurs, et la meilleure solution qu’a trouvée l’instance constitutionnelle est de perturber la programmation de la chaîne et de céder à ces esprits bornés qui peuvent tout simplement regarder autre chose pendant la diffusion du feuilleton.

Ce dernier comporte, pour info, quelques blagues légèrement à connotation sexuelle, et extrêmement softs par rapport à ce qu’on entend tous les jours dans la rue et sur les réseaux sociaux.

Mais si ces téléspectateurs nous ont habitués à leur schizophrénie légendaire, il nous est regrettable de constater que la Haica y succombe de plus en plus fréquemment, et ce, au détriment de la liberté médiatique et en se permettant d’imposer une tutelle pseudo-morale aux Tunisiens.

Cela arrive, comme un symbole, le jour où Reporters sans frontieres (RSF) a annoncé que la Tunisie a perdu un point dans le baromètre de la liberté de la presse.

C. B.. Y