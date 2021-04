La 30e édition du Mois du Patrimoine se tient en ligne

Partagez 0 Partages

La 30e édition du Mois du patrimoine qui a démarré le 18 avril et qui e poursuivra jusqu’au 18 mai se déroule en ligne pour la deuxième année consécutive.

Lancé depuis l’année 1991, le Mois du patrimoine est organisé par le ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut national du patrimoine et l’Agence de mise en valeur du patrimoine.

Le Mois du patrimoine est l’occasion de valoriser l’héritage culturel et architectural tunisien notamment auprès des jeunes, et ce, également à travers la célébration de la Journée mondiale des monuments (18 avril) et la Journée mondiale des musées (18 mai).

L’ouverture devait avoir lieu au site archéologique d’Oudhna, mais compte tenu de la crise sanitaire actuelle, l’événement se tiendra entièrement sur la toile, et ce pour la deuxième année consécutive. Ainsi, tout au long du mois, le public aura rendez-vous avec des visites virtuelles de musées et sites archéologiques, des projections de films documentaires, mais aussi des conférences participatives avec la participation d’universitaires, de chercheurs et de spécialistes du patrimoine.

Fawz Benali