Tunisie : 200 écoles démunies recevront des citernes d’eau potable

Deux cents établissements éducatifs, sur un total de 461 non alimentées en eau potable, recevront des citernes d’eau d’ici août prochain, si on en croit Lassaâd Chouchène, chargé de mission au sein du cabinet du ministre de l’Éducation. Cela s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée le 14 avril dernier entre le ministère et l’organisation belge Médecins du monde.

Dans une déclaration accordée à l’agence Tap, le responsable a également fait savoir qu’un budget de 6 millions de dinars est réservé à ce projet, ajoutant que 14 millions de dinars ont été mobilisés depuis septembre 2020 jusqu’au mois d’avril, par la société civile, pour appuyer les efforts du département gouvernemental.

Ces fonds ont servi à financer les travaux de maintenance et d’entretien des blocs sanitaires et des cantines scolaires dans 344 établissements éducatifs, selon la même source.

C. B. Y.