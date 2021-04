Après la vague de soutien à Hamza Ben Daoud, l’artiste reçu par le ministre des Affaires culturelles (Photos)

Partagez 0 Partages

De nombreux internautes avait dénoncé la situation de l’homme de théâtre Hamza Ben Daoud, qui traverse une période financière difficile, l’obligeant à vendre de la « malsouka » (feuilles de brik) dans un marché. Après cette campagne de soutien, le ministre des affaires cultuelles par intérim Habib Ammar a reçu, ce lundi 26 avril 2021, l’artiste et s’est engagé à l’aider.

Comme indiqué vendredi dernier, par Youssef Ben Brahem, chef de cabinet du ministère des Affaires culturelles, des mesures ont ainsi été prises au profit du dramaturge, qui bénéficiera d’une prime supplémentaire mensuelle, afin de faire face à sa situation sociale et économique.









Le ministère s’est également engagé à coordonner avec la délégation régionale de la Culture à Gafsa, ville d’origine de Hamza Daoud, pour promouvoir son travail dans les établissements culturels, et lui permettre de participer aux commissions culturelles et aux ateliers, et ce, dès que la situation épidémique le permettra.

Y. N.