Cerealis affiche des revenus en hausse de 22,38% au 1er trimestre 2021

Partagez 0 Partages

Les indicateurs d’activité de la société Cerealis au 31 mars 2021 font ressortir un chiffre d’affaires de 4.547.120 dinars tunisiens (DT), contre 3.715.504 DT au 31 mars 2020, en progression de 22,38%.

«Ce fort taux de croissance tient également du fait que le premier trimestre de l’année précédente, qui bien qu’ayant enregistré de la croissance, avait été partiellement impacté par la crise de la Covid-19, alors que ce trimestre-ci n a pas subi de perturbations systémiques du même ordre», a précisé la société dans un communiqué, tout en ajoutant : «Nous jugeons important de rester vigilants quant à la situation économique du pays, et de son éventuel impact, considérant les différents challenges que le pays traverse actuellement.»

Pour ce qui est des investissements corporels et incorporels, ceux-ci se sont situés à 168.006 DT au 31 mars 2021, et ont concerné des équipements d’aménagement, des équipements de placement produit, et des équipements IT.

L’endettement se situe, quant à lui, à 3.746.149 DT et reste stable par rapport à la même période de l’année précédente.