Galactech remporte le 1er challenge organisé par Tunisie Telecom et Go-Ventures

Tunisie Telecom a lancé, depuis le 19 février 2021, en collaboration avec Go-Ventures, le fonds tech-startup de sa filiale Go Malta, un premier challenge portant sur «les services à valeurs ajoutées» et ciblant des startups tunisiennes en cours de développement dans le but de leur ouvrir une perspective internationale et leur donner accès au marché européen.

Go Malta est le premier opérateur quad-play à Malte qui fournit des services mobiles, fixes, internet et TV à plus de 500.000 clients ainsi que des services cloud, roaming, data networking, business IP, ainsi que des services managés pour les entreprises. Et Go-Ventures est le fonds tech-startup de Go Malta dont le rôle est de soutenir les startups au cours de leur phase de développement, en y investissant.

Le premier challenge a ciblé les startups tunisiennes labellisées, c’est-à-dire celles ayant reçu le label de mérite accordé à toute société de droit tunisien qui respecte les critères de labellisation en termes d’âge, taille, indépendance, innovation et scalabilité, lequel label permet d’accéder à l’univers Startup Act visant à libérer le potentiel entrepreneurial de notre pays et à en faire une plateforme d’entrepreneurs à la croisée de la Méditerranée, de la région Mena et de l’Afrique.

Suite à un examen de propositions, les représentants de Go Ventures ont sélectionné les 5 startups tunisiennes suivantes ayant participé au pitch final, qui a eu lieu vendredi 23 avril 2021, sous la présidence de Samir Saied, le Pdg de Tunisie Telecom et président de GO plc, qui en a donné le coup d’envoi.

Le jury mixte constitué de trois membres, deux représentant Go Malta (Antonio Ivankovic et Arthur Azzopardi) et un de Tunisie Télécom (Dr. Rim Belhassine Cherif, directeur central de l’innovation et de la stratégie et responsable de la transformation digitale au sein de TT), a assisté aux pitchs, évalué les propositions des startups délibéré et révélé, à la clôture de l’événement, le nom de la startup gagnante du challenge : Galactech (agrégateur e-sport et e-gaming).

Outre la récompense prévue, à savoir un montant de 10.000 DT offert par GO Malta, celle-ci verra son produit examiné et validé par GO Malta sur les plans technique et commercial bénéficiera d’un investissement de cette même entreprise dans son capital à hauteur de 100.000 DT. Ce qui constitue un bon départ pour cette jeune entreprise qui a désormais le pied sur l’étrier et peut appréhender l’avenir avec sérénité et ambition.

I. B.