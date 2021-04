Prix de littérature de l’Union Européenne : La Tunisie représentée par trois livres

Partagez 0 Partages

La Tunisie sera pour la première fois représentée dans le prestigieux concours de littérature européen « European Union Prize for Literature EUPL » (Prix de la littérature de l’Union Européenne), et ce avec trois livres.

Dans le cadre d’Europe Créative (programme de financement de l’Union Européenne pour les secteurs de la culture et de la création), 14 pays sont cette année en lice pour le Prix de littérature de l’Union Européenne, dont la Tunisie qui participe avec trois livres différents ayant été préalablement sélectionné par un jury tunisien présidé par l’écrivaine, universitaire et directrice de la Bibliothèque nationale de Tunisie Raja Ben Slama.

Il s’agit d’un livre en langue arabe : « The night of 14 January 2011 » d’Amin Al Ghazzi aux éditions Zayneb et deux en langues française : « L’Emirat » de Béchir Garbouj aux éditions Demeter et « Sept morts audacieux et un poète assis » de Saber Mansouri aux éditions Elyzad.

Les lauréats seront annoncés le 18 mai prochain lors d’un événement numérique.

Fawz Benali