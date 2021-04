L’Instituto Cervantes Túnez fête le 30e anniversaire de l’institution

Cette année 2021, l’Institut Cervantes fête le trentième anniversaire de sa création. En 1991, l’Espagne a marché sur les pas de l’Italie, de l’Allemagne, de la France ou de l’Angleterre en créant une institution publique chargée de l’enseignement de l’espagnol et de la diffusion de la culture espagnole. Depuis cette date, l’Institut Cervantes n’a cessé de croître et il est présent aujourd’hui dans 88 villes, dont Tunis, et 45 pays, dont la Tunisie, en plus de ses sièges à Madrid et Alcalá de Henares, patrie de Miguel de Cervantes.

Ce qui constitue l’atout et la richesse de l´Instituto Cervantes est qu’il ne se limite pas uniquement à l’Espagne mais englobe le patrimoine linguistique et culturel commun aux pays et peuples hispanophones, ainsi qu’à l’enseignement des autres langues co-officielles d’Espagne : le basque, le catalan et le galicien.

Pour célébrer la date, l’Institut Cervantes de Tunis a donné la voix à plusieurs personnes de son entourage pour qu’elles parlent quelques minutes sur leur expérience à l’Institut, sur leur apprentissage de l’espagnol, sur les liens qui unissent la Tunisie et l’Espagne. Leurs opinions seront enregistrées sous forme de capsules tout au long de cette année, que pourront être vues en cliquant sur le canal You tube de l’Institut Cervantes de Tunis.

L’ambassadeur d’Espagne, Guillermo Ardizone García, ouvre avec la première des capsules, qui seront publiés le dernier vendredi du mois.