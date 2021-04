Tunisie : Démantèlement d’un réseau international de financement de terroristes

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé aujourd’hui, mardi 27 avril 2021, le démantèlement d’un réseau international de financement de terroristes, géré par un couple habitant dans un pays européen. Deux tunisiens membres de ce réseau ont été arrêtés, un troisième individu, un contrebandier originaire d’El Jem, fait l’objet d’un mandat de recherche.

Dans son communiqué la DGGN précise que cette opération a été menée par l’unité nationale des recherches dans les crimes terroristes, en coordination avec le Pôle judiciaire antiterroriste, qui a identifié les membres de ce réseau finançant notamment des terroristes actifs dans les zones de conflits et ceux se trouvant dans des camps de réfugiés.

La même source a ajouté que ce réseau est géré par un étranger d’origine arabe et son épouse tunisienne, depuis un pays européen et que l’enquête a permis aux agents de la GN de mener des descentes chez les suspects, où ils ont saisi des sommes d’argent en dinars tunisiens et en devises étrangère, ainsi que des documents bancaires et postaux relatifs à des transferts d’argent.

Lors de leurs interrogatoires, les suspects ont avoué avoir financé quinze terroristes en effectuant des virements à leurs familles, basées en Tunisie.

La DGGN affirme que le juge d’instruction a émis un mandat de dépôt à l’encontre de l’un des deux membres arrêtés alors que sa complice a été maintenue en liberté et devra rester à disposition de la justice, alors que 16 autres mandats de recherche ont été émis dans cette même affaire.

