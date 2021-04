En pleine dégradation de la situation sanitaire, les fans du Club africain se rassemblent pour acheter le nouveau maillot

Alors que la situation sanitaire se dégrade de jour en jour en Tunisie, où 119 décès causés par le coronavirus ont été annoncés hier par le ministère de la Santé, les supporteurs du Club africain (CA) se sont rassemblés aujourd’hui, jeudi 29 avril 2021, devant le parc A à Tunis pour acheter le nouveau maillot du Club…

Avec ou sans masque de protection, ou encore un masque tombant sur le menton, des dizaines de jeunes se sont rassemblés pour pouvoir acheter le nouveau maillot, faisant fi du danger du coronavirus, des mesures sanitaires et des alertes des professionnels de la santé, qui ne cessent d’appeler les citoyens à éviter la foule et à respecter la distanciation physique.

Si le comité scientifique a appelé hier à éviter les sorties non essentielles, en affirmant que la situation épidémiologique est «inquiétante et grave», d’autant que le taux d’occupation des lits de réanimation arrive à son maximum, des pages du CA, se réjouissent, quant à elles, de «l’engagement des supporteurs et de leur amour pour le club»…

Rappelons que les mesures sanitaires ont été prolongées jusqu’au 16 mai en Tunisie, classé premier pays, dans le monde, en termes de mortalité due au coronavirus, selon Dr , Riadh Gouider, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Y. N.