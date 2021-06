Les 10 projets sélectionnés par la 8e promotion du programme Lab’ess

L’accélérateur d’innovation sociale Lab’ess continue son engagement auprès de l’entreprenariat social tunisien avec le lancement de la 8e promotion de son incubateur. Ce sont donc 10 nouveaux porteur.e.s de projet à impact qui ont démarré ce mois-ci l’accompagnement par le Lab’ess.

Dans un contexte social, économique et environnemental en pleine mutation, des besoins nouveaux émergent et appellent des réponses innovantes. L’incubateur du Lab’ess s’inscrit dans cette réflexion avec la volonté de favoriser la création d’entreprises porteuses d’innovation sociale et à l’impact réel.

Un incubateur au service de l’innovation sociale

Sur une période de six mois, il accompagne, forme et finance des porteurs de projets innovants qui apportent des réponses viables à des problèmes environnementaux et sociaux. Ainsi, c’est une formation d’une valeur de 20 000 dinars qu’offre le Lab’ess à chaque porteur de projet, grâce au soutien de plusieurs bailleurs sensibles à l’impact social.

Ce dispositif d’accompagnement complet profite en effet de l’appui de l’Agence française de développement (AFD) et du projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Lancé le 1er avril dernier, l’appel à candidature pour la sélection de sa 8e promotion a su mobiliser beaucoup de candidats : au total ce sont plus de 240 porteur.e.s de projet qui ont postulé pour rejoindre l’incubateur. Après l’étape du bootcamp et des entretiens individuels, ce sont finalement 10 entrepreneur.e.s qui ont été sélectionné.e.s pour faire partie de cette nouvelle promotion. Des projets innovants et soucieux de l’environnement qui sauront faire rayonner l’économie de demain !

De nouveaux projets pour toujours plus d’impact

Chkarty est une marque de sacs et accessoires écoresponsables et artisanaux, conçus à partir de tissus récupérés. C’est une alternative aux sacs en plastique.

Permaludik sensibilise les petits et grands à la protection de la nature au travers d’animations socioculturelles de revalorisation d’emballages.

Sourires aux anges est une marque de produits naturels pour bébés.

Fungi circle est une ferme urbaine qui collecte et recycle les déchets de café et de bois pour la production de champignons comestibles et médicinaux mais aussi d’engrais organiques.

Ruche & miel incite les compétences numériques à rester en Tunisie par le biais d’une école et d’un studio de développement d’applications mobiles écoresponsables.

Cauri est une marque de culottes menstruelles lavables, réutilisables et écologiques, qui se substituent aux protections hygiéniques jetables.

Comporoll transforme vos déchets de cuisine et de jardin en un fertilisant organique grâce à son composteur rotatif.

Blue TN : est un média digital 100% dédié aux questions environnementales.

Bioheat est une entreprise de revalorisation des grignons d’olives pour la production d’énergie sous forme de briquettes combustibles.

Bokashi box propose un meuble de cuisine zéro déchet allant du composteur d’appartement à la jardinière pour revaloriser ses déchets.

