L’Atuge organise le Forum des Métiers pour orienter les bacheliers

Vous êtes parent d’élève ou bachelier? Vous hésitez sur les filières d’études? Vous vous demandez quels sont les métiers porteurs? Les diplômes avec une meilleure employabilité? Comment allier votre passion avec les scores d’orientation? Autant de questions qui engagent votre avenir ou l’avenir de vos enfants !

Pour y répondre, l’Association tunisienne des grandes écoles (Atuge) organise pour vous, les 12 et 13 juillet, un Forum des Métiers et de l’orientation, 100% digital, que vous pourrez suivre où que vous soyez. Des panels sur les filières d’études, les métiers tendance dans le monde et en Tunisie, les scores et les alternatives…

Ces présentations seront animées par des professeurs universitaires, des étudiants et des experts métiers, afin de répondre à toutes vos questions et vous aider à affiner votre choix d’orientation post-bac.

L’objectif de ce forum est de donner plus de visibilité aux lycéens de toutes les régions et tous les lycées, sur les différentes filières d’études et les différents métiers, dans un format 100% digital; contribuer à baisser le taux d’échec en première année universitaire dû notamment au mauvais choix d’orientation post-bac, souvent par manque d’information; améliorer l’employabilité des jeunes diplômés en aidant les bacheliers ou les étudiants en reconversion à faire les bons choix; permettre aux visiteurs d’interagir avec plusieurs entreprises et universités qui seront présentes à travers leurs stands virtuels…

Le Forum est organisé en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et celui de l’Enseignement supérieur, et la session d’ouverture se fera en présence des deux ministres.

Liste des panels proposés : métiers tendances dans le monde et en Tunisie / métiers de l’ingénierie / métiers de l’agriculture et de l’agro-alimentaire / métiers de l’industrie / métiers du juridique / métiers verts / métiers du digital / métiers de la santé / métiers de l’uniforme / métiers de l’architecture et de la construction / métiers de la finance et du management / métiers du tourisme / métiers de l’art, de la culture et de la créativité / métiers des sciences humaines et sociales.

Pour participer au forum, découvrir le programme et interagir avec les panélistes, inscrivez-vous sur notre plateforme dédiée.