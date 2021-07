Covid-19 en Tunisie : Ali Kooly raconte des contes de fées

Ali Kooly, ministre de l’Economie et des Finances d’un pays en quasi cessation de paiement, ne fait pas grand-chose pour trouver les 22 à 23 milliards de dinars dont la Tunisie a besoin pour boucler son budget pour l’exercice 2021. Mais il passe son temps à sourire aux anges et à raconter des contes de fées.

Par Imed Bahri

C’est ainsi qu’en pleine recrudescence de la pandémie de Covid-19 et alors que les pouvoirs publics semblent dépassés par l’ampleur de la tâche, il a déclaré, le 5 juillet 2021, en marge de la réunion du Conseil régional de suivi de l’évolution de la situation pandémique à Médenine, et le plus sérieusement du monde, que «la Tunisie est en train de bien gérer la pandémie, en comparaison avec les pays voisins». Ce qui est pour le moins inexact, car la Tunisie est désormais classée parmi les pays au monde où la pandémie a le plus gravement évolué au cours des dernières semaines avec une moyenne de plus de 100 morts par jour.

Doit-être être reconnaissant pour le gouvernement Mechichi ?

«Le gouvernement tunisien a été franc avec sa population», a cru devoir préciser M. Kooly, comme si on devait lui en être reconnaissant pour cette transparence, alors que les réseaux sociaux regorgent de témoignages, avec vidéos à l’appui, diffusés par des médecins, des agents médicaux et des citoyens prouvant la situation épidémique catastrophique dans certaines régions.

«Le gouvernement a consacré tous les moyens matériels pour garantir la vaccination pour tous les Tunisiens et signé, à cet effet, des contrats pour l’acquisition de plus de 15 millions de doses de vaccins contre le Covid-19, mais les fabricants ont privilégié d’autres pays pour des raisons qui les concernent et les négociations se poursuivent pour importer les vaccins», a encore déclaré le ministre, toujours avec ce sourire charmeur d’un vendeur de tapis qui vante sa marchandise, oubliant de préciser que tous ces contrats ont été signés avec un retard certain et qu’il est normal que les premiers inscrits sur les carnets de commandes soient les premiers servis.

Plus de 100 morts et de 6000 tests positifs par jour

Quand on sait que moins de 5% des Tunisiens ont reçu leurs deux doses de vaccin, que le nombre de personnes contaminées continue de croître à un rythme exponentiel dépassant 6000 par jour et que les services de réanimation dans les hôpitaux publics et les cliniques privées ont largement atteint leurs capacités d’accueil des malades atteints par le Covid-19, on ne peut que s’étonner de cet autosatisfecit que s’accorde, généreusement et béatement, le gouvernement Mechichi, qui ne pouvait aussi mal gérer une crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an et dont on peut pas dire qu’elle a surpris grand-monde.