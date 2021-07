Dorsaf Bejaoui Kammoun : «A Tunisie Telecom, les femmes sont présentes et elles occupent des postes à responsabilité»

Mercredi dernier, 30 juin 2021, l’opérateur de télécommunications Tunisie Telecom était présent en tant que sponsor gold à la 14ème édition de HR expo, qui a eu lieu, cette année, à la Cité de la culture, à Tunis. Ce fut notamment l’occasion pour la directrice centrale transformation capital humain, Dorsaf Bejaoui Kammoun, de participer à un atelier sous le thème «Le Leadership au féminin, une richesse pour l’entreprise résiliente».

Lors de son allocution, Mme Kammoun a souligné que Tunisie Telecom est l’une des plus grandes entreprises de télécommunication en Tunisie, avec un capital humain qui dépasse les 6.000 collaborateurs. Un capital humain qui est au centre des actions de l’opérateur historique, ce qui explique la présence à ce rendez-vous, poursuit-elle.

«Tunisie Telecom est une entreprise qui a un projet de ressources humaines fondé sur de véritables valeurs», a-t-elle encore lancé.

Plus précisément, en ce qui concerne le sujet de l’atelier, à savoir le leadership des femmes, Dorsaf Bejaoui Kammoun a fait savoir qu’à Tunisie Telecom, 56% des employés sont de sexe féminin, et que plusieurs d’entre elles occupent des postes à responsabilité. «La femme a autant de chance que l’homme. La seule différence réside dans les compétences», assure-t-elle.

Un autre sujet a été évoqué, lors de cet atelier : celui de la résilience face à la crise sanitaire, et du rapport entre résilience et féminité. A cet effet, la responsable de Tunisie Telecom a estimé que les années ont fait changer le degré de résistance dans le temps chez les entreprises, ajoutant qu’il est plus important que jamais de faire front uni contre l’adversité. Elle a parlé, à cet effet, d’une étude de McKinsey sur les entreprises du Standard & Poor’s 500…

«En 1960, la durée de vie moyenne d’une entreprise était de 65 ans. En 2000, c’est devenu 25 ans et en 2020 20 ans. Les entreprises sont très perturbées par la crise. Il faut collaborer pour que l’entreprise survive selon le principe de “share the purpose”. Il est important de faire appel à des idées innovantes et d’utiliser un management stratégique», a-t-elle développé.