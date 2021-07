Covid : La Direction régionale de la Santé de Sousse appelle à interdire le Congrès de l’UGTT et en explique les raisons

Tweet Share Messenger

Après avoir élaboré un constat, révélant notamment 6 cas positifs au coronavirus, la Direction régionale de la Santé a adressé, ce mercredi 7 juillet 2021, un courrier à la gouverneure de Sousse pour lui demander d’appliquer la loi et d’interdire le Congrès extraordinaire non électif de l’UGTT, prévu jeudi et vendredi prochains, dans un hôtel de la région, classée zone rouge et soumise un confinement général à cause de la dégradation de la situation sanitaire.

Dans son courrier, la DRS explique qu’une délégation, regroupant des professionels de la santé, de la protection civile, de la police touristique et du secteur du tourisme, s’est rendue dans les hôtels qui accueilleront les congressistes de la centrale syndicale, afin d’évaluer la situation et faire un constat des lieux.

Il a de ce fait été découvert que ces derniers seront occupés à raison de 45%, 28% et 33%, sachant que les organisateurs du congrès ont procédé à des tests rapides, qui ont révélé, pour le moment six cas positifs, sur 30 tests (1 policier, 1 congressiste, 4 agents chargés de l’organisation) : «Cela ne nous met pas à l’abri d’un cluster de contaminations», alerte la DRS, en rappelant que les résultats des tests rapides peuvent induire en erreur à cause de ce que l’on appelle les « faux négatifs ».

La même source a fait savoir que le congrès ne prévoit pas de prise en charge ou d’isolement des cas positifs ou des cas suspects : «De plus, il n’y a aucune garantie que les rassemblements pourront être évités aussi bien dans la salle du congrès que dans le restaurant, où un système de buffet est prévu».

Ainsi, la DRS a appelé la gouverneure à appliquer la loi, en rappelant que la situation sanitaire à Sousse, où le variant indien a fait son apparition est très critique et que la propagation du coronavirus est en hausse.

Rappelons que le Tribunal de première instance Sousse 1a rejeté l’affaire portée en justice pour suspendre les travaux dudit congrès, en expliquant que cette affaire n’est pas de son ressort…

Y. N.