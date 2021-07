« Terres promises » d’Alfonso Campisi reçoit le Prix Flaiano pour la littérature et l’art

L’écrivain et universitaire italien Alfonso Campisi vient d’être couronné du Prix Flaiano pour la littérature et l’art (Italie) pour son roman « Terres promises » paru aux éditions Arabesques.

Auteur de plusieurs ouvrages essentiellement sur l’immigration et sur les relations tuniso-italiennes, l’écrivain et universitaire Alfonso Campisi est professeur des universités en philologie romane et italienne à la Faculté des Lettres, des Arts et des Sciences humaines de Manouba. Spécialiste de la culture sicilienne, il sort en octobre 2020 son premier roman « Terres promises » où il raconte l’épopée des italiens qui débarquent dans les années 40 en Tunisie à la recherche de « Terres promises ».

Le roman est paru chez l’éditeur tunisien « Arabesques » et vient de décrocher le plus grand prix littéraire en Italie : le Prix Flaiano pour la littérature et l’art. « Le succès de ce roman illustre le lien très fort entre les deux rives de la méditerranée, entre la Tunisie et l’Italie si proche », indique les éditions Arabesques.

De son côté Alfonso Campisi a précisé que c’était la première fois dans l’histoire de la Tunisie, qu’un écrivain reçoit le Pégase d’or du Prix Flaiano littérature et narrative. « Mes pensées vont aussi à tous les migrants qui meurent en Méditerranée », écrit-il sur sa page Facebook.

Fawz Benali