Météo-Tunisie : Pluies attendues dans plusieurs régions du pays

Tweet Share Messenger

L’institut national de la météorologie (INM) a annoncé ce lundi 6 septembre 2021 que des cellules orageuses accompagnées de pluies, sont attendues dès ce soir, dans plusieurs régions du pays.

Dans son communiqué l’INM, précise que ces pluies sont prévues dans le Grand-Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax et Médenine, sachant que le ciel sera voilé dans les autres régions.

Le vent soufflera à 40km/h dans la plupart des régions du pays, alors que les températures évolueront, cette nuit entre 23 et 26°C au nord et au centre et entre 26 et 29°C au sud et frôleront 21°C sur les hauteurs.

Y. N.