Tunisie : Harouni saisit la justice pour «diffamation et incitation à son encontre»

Le président du conseil de la Choura du mouvement Ennahdha, Abdelkarim Harouni, a indiqué, ce mardi 7 septembre 2021, via Facebook, qu’il a porté plainte contre les personnes et les pages ayant participé, selon ses dires, à la campagne de diffamation et d’incitation à son encontre.

Devenu la risée de la toile depuis le 25 juillet, quelques jours seulement après ses appels à l’attention de l’ancien chef du gouvernement, Hichem Mechichi, d’accorder des dédommagements aux prétendus militants nahdhaouis, Abdelkarim Harouni n’a visiblement pas apprécié le sens de l’humour des Tunisiens.

Plusieurs internautes ont, en effet, estimé que ses propos ont incité davantage de personnes à sortir dans les rues le 25 juillet pour réclamer la chute du gouvernement et de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), infectés par l’influence d’Ennahdha.

Résultat : Au lieu de recevoir des dédommagements, son parti a été éjecté totalement de la gouvernance après l’application de l’article 80 de la constitution par le président de la république, Kaïs Saïed.

C. B. Y.