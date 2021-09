Tunisie : Trois sites naturels candidats pour la liste verte de l’UICN

A l’occasion du Congrès mondial de l’Union internationale de Conservation de la Nature (UICN), la liste verte des aires protégées vient d’accueillir la candidature de trois sites naturels tunisiens.

Le Congrès mondial de l’UICN se tient en ce moment à la ville de Marseille en France toujours dans l’objectif de préserver la biodiversité de la nature et d’envisager des solutions à court et à long terme pour lutter contre les conséquences désastreuses du réchauffement climatique.

Fondée en 1948, l’UICN est l’une des plus grandes Organisations non gouvernementales (ONG) dans le monde dédiées à la conservation de la nature, réunissant plusieurs Etats, mais également des milliers de militants qui travaillent pour la préservation de la nature et de la protection des espèces en voie de disparition.

L’organisation établit régulièrement une liste rouge des espèces menacées et leur attribut un statut de conservation, mais également une liste verte de sites naturels et ce, depuis l’année 1994.

« L’UICN définit les aires protégées comme étant des zones terrestres ou marines spécifiquement consacrées à la protection et à la conservation de la diversité biologique, ainsi qu’aux ressources naturelles et culturelles associées. Ces zones et ressources remarquables doivent être gérées par des moyens efficaces, de nature juridique, pédagogique ou financière », indique l’organisation qui vient d’accueillir la candidature de trois sites naturels tunisiens : Les réserves naturelles de Feija de Ghardimaou (Jendouba), Jbel Serj de la délégation de Bargou (Siliana) et l’île de Kuriat (Sfax).

Fawz Benali