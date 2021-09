Tunisie Telecom – Enactus : partenariat stratégique économique et sociétal

Tweet Share Messenger

Tunisie Telecom, fidèle à sa vocation d’opérateur national des télécommunications, poursuit son soutien aux efforts du tissu associatif visant à employer les nouvelles technologies de l’information pour répondre aux enjeux de développement économique et social dans notre pays.

Le partenariat fructueux lancé depuis 2019 entre Tunisie Telecom et l’organisation d’entrepreneuriat social Enactus Tunisie, constitue un bon exemple de l’engagement de l’entreprise à utiliser son expertise technologique pour valoriser la contribution des jeunes inventeurs et entrepreneurs dans la conception de solutions technologiques innovantes qui répondent aux besoins économiques et sociaux de la Tunisie dans divers domaines.

En effet, ce partenariat a été marqué par l’organisation commune en juillet 2019 du premier concours Enactus Tunisie Race sous le thème : «La technologie pour le bien social».

Ce concoursétait dédié aux jeunes porteurs d’idées et entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans, voulant développer ou mettre en œuvre des projets technologiques innovants basés sur des solutions ayant des impacts positifs économiques, sociaux et environnementaux et répondant à un des objectifs de développement durable en Tunisie.

Confirmant son attachement à sa politique de responsabilité sociétale, Tunisie Telecom vient d’annoncer son soutien à la deuxième édition d’Enactus Tunisie Race, qui s’est choisi, cette année, le thème «Tech4Covid».

Ce concours sera dédié aux solutions et projets technologiques répondant aux problématiques liées à la pandémie du Covid-19. Il offrira à Tunisie Telecom une occasion pour réaffirmer son engagement à soutenir les efforts nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus et à encourager le développement de solutions technologiques répondant aux besoins de la Tunisie dans cette crise sanitaire.

Ce partenariat stratégique entre Tunisie Telecom et Enactus Tunisie démontre l’importance de l’investissement dans l’intelligence de la jeunesse tunisienne et le grand potentiel qu’offrent les technologies de la communication pour la réalisation des changements économiques et sociétaux souhaités, avec et pour les jeunes.