Union européenne : première visite officielle de Josep Borrell en Tunisie

Le Haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité/vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, sera en visite officielle en Tunisie aujourd’hui, jeudi 9 septembre, et demain, 10 septembre 2021. Il s’agira de sa première visite officielle dans notre pays en tant que Haut représentant.

M. Borrell se réunira avec les instances indépendantes – établies par la Constitution de 2014 – ainsi qu’avec des représentants de la société civile tunisienne et des acteurs politiques.

Il se réunira ensuite avec la chef de cabinet du président de la république, Nadia Akacha, ainsi qu’avec la chargée de la gestion du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Sihem Boughdiri Nemsia.

Demain, M. Borrell sera reçu par Kaïs Saïed. Et la discussion portera, bien entendu, sur l’avenir des relations entre Tunis et Bruxelles à la lumière des changements en cours en Tunisie après l’annonce des mesures exceptionnelles, conformément à l’article 80 de la constitution de 2014, le 25 juillet dernier. Mesures qui se sont traduites par le gel des travaux de l’Assemblée, le limogeage du chef du gouvernement et la levée de l’immunité parlementaire des députés poursuivis dans des affaires de droit commun, et qui ont créé une situation inédite et, dans une certaine mesure, incomprise par les partenaires de la Tunisie, notamment les Etats-Unis, l’Union européenne et les pays du G7.

Rappelons que l’UE représente près de 70% des échanges extérieurs de la Tunisie et que notre pays et l’UE négocient depuis plusieurs années un Accord de libre échange complet et approfondie (Aleca) devant ajouter les secteurs de l’agriculture et des services à celui l’industrie compris dans l’accord de libre échange signé entre les deux parties en 1996 et entré en vigueur en 2008, après une période de mise à niveau de l’industrie tunisienne.

L’Aleca, qui achoppe sur des résistances en Tunisie, fait du surplace.

