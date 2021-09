Hamdi : «Avant d’organiser des élections anticipées, il faut débarrasser la Tunisie du système frériste et corrompu»

Tweet Share Messenger

Le secrétaire général du Courant populaire, Zouhair Hamdi, estime que des actions et des réformes doivent être menées avant de mettre en place des élections législatives anticipées, pour débarrasser la Tunisie du «système frériste et corrompu», afin d’éviter d’avoir le même résultat au prochain parlement.

«Celui-ci est terminé et n’a plus aucune légitimité. Si ‘on veut obtenir un résultat différent, nous devons d’abord faire une purge pour rompre avec les gangs qui ont contrôlé le pouvoir au cours de la dernière décennie», a-t-il ajouté dans une déclaration, ce lundi 13 septembre 2021, à l’agence Tap.

Pour le SG du Courant populaire les réformes sont nécessaires pour éviter que des individus liés au terrorisme et à la corruption ne puissent pas siéger au prochain parlement, a-t-il dit, en soulignant par ailleurs la necessité de former un gouvernement rapidement.

«Le pays ne peut pas être géré sans gouvernement, et celui devra être restreint et contribuer à cette purge, jusqu’en mars prochain. Par la suite on pourra organiser des législatives, sachant que la révision de la constitution et de la loi électorale sont nécessaires», ajoute encore Zouhair Hamdi, avant de conclure : «On ne peut s’attendre à un autre résultat si l’on ne change pas les règles du jeu. La révision de la loi électorale fermera la porte devant les corrompus et les terroristes».

Y. N.