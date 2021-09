La Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire déplore le décès de Dr Elyes Ayadi

La Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire a annoncé ce lundi 13 septembre 2021, le décès de Dr Elyes Ayadi, chirurgien cardiovasculaire de libre pratique.

«Le bureau de la STCCCV a l’immense tristesse de faire part du décès de notre collègue Dr Elyes Ayadi, et présente à sa famille, ses amis et ses proches leurs plus sincères condoléances. Que Dieu le tout puissant lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis», lit-on dans le communiqué.

De nombreux amis, consœurs et confrères du regretté lui ont également rendu hommage, en affirmant que la chirurgie cardiaque tunisienne est en deuil après la perte du Dr Elyes Ayadi, décrit comme «un médecin professionnel, rigoureux et engagé et un homme agréable, toujours souriant et très altruiste», ou encore comme «l’icône à la quelle on aurait tous voulu un jour ressembler», pour reprendre les propos de son confrère Dr Monem Lachkam.

Y. N.