Tunisie : Kaïs Saïed décide de rouvrir les frontières avec la Libye

Les frontières avec la Libye seront réouvertes à partir de demain, vendredi 17 septembre 2021. C’est ce qu’a décidé le président de la république, Kaïs Saïed, ce jeudi, suite à sa rencontre au palais de Carthage avec Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, Ridha Gharslaoui, chargé de diriger le ministère l’Intérieur, et Ali Mrabet, chargé de diriger ministère de la Santé publique.

«Après avoir été informé des résultats des réunions des commissions ministérielles de sécurité et de santé tuniso-libyennes qui se sont déroulées le mercredi 15 septembre 2021 sur l’île de Djerba, le président de la République a ordonné la réouverture des postes frontaliers avec la Libye, à partir du vendredi 17 septembre 2021 à 7h du matin», lit-on dans le communiqué de la présidence.

Saïed a, par ailleurs, souligné la nécessité d’un engagement total à respecter le protocole sanitaire convenu, ajoutant que celui-ci peut être sujet à révision à la lumière de l’évolution de la situation sanitaire dans les deux pays, et que tout manquement à ses exigences peut entraîner un réexamen de la décision de rouvrir les postes frontaliers.

D’autre part, afin de renforcer les relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays, selon le texte du communiqué, le chef de l’État a autorisé, en coordination avec les autorités libyennes, la mise en place d’équipes de santé pour la vaccination contre le coronavirus aux postes frontières, et l’organisation des journées de vaccination massive au siège des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes en Libye.

Sur un autre plan, Kaïs Saïed a été informé, lors de la même rencontre, des résultats de la visite de la délégation ministérielle à Djerba, pour évaluer l’avancée des préparatifs de l’accueil par notre pays du 18e Sommet de la Francophonie, et a souligné la nécessité d’offrir les meilleures conditions pour la bonne organisation de cet événement.

C. B. Y.