Tunisie : Le site de Rougga dans la Collection Archéologie du Maghreb

Les fouilles menées par une équipe franco-tunisienne au début des années 70 sur le site archéologique de Rougga, forum de l’antique Cité de Bararus (situé au sud-est de la ville d’El Jem) seront publiées dans la nouvelle collection Archéologie du Maghreb.

Ancien évêché dépendant de l’épiscopat de Carthage, le site d’Henchir Rougga connu aussi comme le forum de l’antique cité de Bararus est situé dans le gouvernorat de Sfax à une dizaine de kilomètres de la ville d’El Jem. Le site est connu pour ses grandes citernes romaines et pour le trésor de monnaies d’or byzantines (exposées actuellement au musée de Mahdia) qui y ont été trouvées en 1972 lors d’une mission archéologique menée par une équipe franco-tunisienne entre 1971 et 1974.

Un ouvrage intitulé « Rougga I. Le forum et ses abords » vient de paraître dans le cadre d’un projet réunissant des chercheurs de l’Institut National du Patrimoine, des Universités de Sfax et Sousse et d’Aix-Marseille Université (projet A*Midex TRIADS) pour mettre la lumière sur l’Histoire, l’architecture et la richesse agricole de cette cité.

Dirigé par Hédi Slim et Maurice Euzennat, avec les contributions principales de Roger Guéry, Gilbert Hallier et Pol Trousset, l’ouvrage vient de paraître dans la nouvelle collection Archéologie du Maghreb créée à l’initiative d’Aix-Marseille Université, de Durham University et de l’Institut National du Patrimoine de Tunisie.

L’Institut Français de Tunisie (IFT) prévoit une rencontre le jeudi 23 septembre à cette occasion en présence de Ammar Othman (maître de recherche HDR à l’INP, inspecteur régional du Sahel Sud), Michel Bonifay (directeur de recherche au CNRS, AMU/CCJ), Ridha Ghaddab (maître-assistant HDR à l’Université de Sousse), Salem Mokni (maître-assistant à l’Université de Sfax) et autres spécialistes ayant contribué à l’ouvrage.

La rencontre sera diffusée en ligne via ce lien.

Fawz Benali