Tunisie : L’artiste Abbes Boukhobza continue d’égayer le quotidien des élèves avec ses fresques murales

Tweet Share Messenger

L’artiste peintre Abbes Boukhobza connu pour ses fresques en blanc et bleu sur les murs des écoles primaires à Djerba, continue d’égayer le quotidien des élèves également à Monastir.

Artiste de talent au cœur grand, Abbes Boukhobza s’est fixé l’objectif de graver ses fresques sur les murs des écoles primaires dans différentes régions de Tunisie de manière bénévole.

Ayant participé à plusieurs projets artistiques comme « Djerbahood » et à maintes exposition en Tunisie et à l’étranger, Abbes Boukhobza s’est fait surtout connaître pour ses fresques murales joviales en blanc et bleu. Plusieurs écoles primaires à Djerba sont marquées par ses œuvres, dont l’école juive de la Hara Essaghira ; la fresque peinte sur les murs de cette dernière avait été anonymement effacée, et l’artiste a décidé de porter plainte, jugeant cet acte de raciste envers la communauté juive en Tunisie.

Rien ne l’arrête, Abbes Boukhobza continue de rendre hommage au corps enseignant, à égayer le quotidien des élèves et à livrer un message de paix, de tolérance et de joie de réalisant en ce moment une nouvelle fresque participative à l’école de Maatmeur à Monastir avec la participation des élèves, des parents et des habitant du quartier.

Fawz Benali