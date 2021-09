Kef : Forum de la promotion de l’entrepreneuriat des Tunisiens résidents à l’étranger

Tweet Share Messenger

Le Kef abrite du 20 au 29 septembre 2021, la deuxième édition du «Forum de la promotion de l’entrepreneuriat et de l’investissement des Tunisiens résidents à l’étranger».

Cet événement s’inscrit dans le projet Mobi-TRE («La migration en tant que ressource : mobilisation de la diaspora tunisienne et stabilisation des communautés défavorisées en Tunisie»), mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

Le forum est organisé sous l’égide du gouvernorat du Kef et en étroite collaboration avec les institutions publiques de la région, telles que le Centre d’affaire du Kef, l’Office du développement du Nord-ouest (Odno), l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti), l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Après le succès de la première édition à Médenine qui a permis à 102 jeunes entrepreneurs, diplômés, universitaires et chercheurs d’emploi de bénéficier d’un cycle de formation et de participer à des workshops sur les enjeux et les défis de l’entrepreneuriat dans la région, le forum continue son tour au nord-ouest de la Tunisie.

Les Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) contribuent favorablement à la croissance économique en Tunisie et ce depuis les premières vagues migratoires qu’a connues le pays vers l’Europe. Aujourd’hui, basés aux quatre coins du monde, ils continuent leurs élans de solidarité nationale. Leurs transferts ont atteint un niveau record en 2020 avec 5,8 milliards de dinars ce qui représente 5,3% du PIB de la Tunisie. Durant les sept premiers mois de 2021, les transferts des TRE ont battu un nouveau record, avec 4,32 milliards de dinars tunisiens équivaut à 1,5 milliard de dollars.

Ces chiffres peuvent avoir un effet multiplicateur en termes de création d’emplois et de richesse, s’ils sont orientés vers le financement de projets innovateurs dans les régions.

C’est dans l’objectif de promouvoir les investissements de la diaspora tunisienne que cette deuxième édition du forum comportera des sessions de formations adressées aux jeunes entrepreneurs, diplômés et étudiants de la région dans plusieurs spécialités, telles que Business Model Canvas (BMC), gestion financière et administrative, marketing digital, technique de communication et négociation, procédures d’exportation.

Le mercredi 29 septembre 2021 – jour de clôture du forum – se tiendra une foire d’exposition des projets entrepreneuriaux de la région du Kef, notamment ceux qui ont bénéficié du programme Mobi-TRE et en parallèle, un workshop qui regroupera les secteurs spécifiques de la région (écotourisme, artisanat et agroalimentaire) sous forme de rencontre B2B (Business to Business) entre les TRE et les entrepreneurs.