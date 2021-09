Le développement local au menu du séminaire annuel des Tunisiens à l’étranger

Le séminaire annuel des Tunisiens à l’étranger se tiendra les 24 et 25 septembre 2021, à l’hôtel Palace Gammarth, au nord de Tunis, sur le thème : «Vers une nouvelle approche d’engagement de la diaspora tunisienne en matière de développement local».

Le choix de ce thème par l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) vise à consolider les efforts de l’État en matière de développement régional et local et d’impliquer les Tunisiens à l’étranger dans des initiatives nouvelles et innovantes susceptibles de booster l’économie nationale.

Participent au séminaire, une pléiade de Tunisiens à l’étranger parmi les élus locaux exerçant un mandat dans une commune d’un pays européen, les représentants tunisiens dans les conseils de migration dans les pays d’accueil ainsi que des élus des municipalités tunisiennes dans l’objectif de nouer des liens entre les différentes parties, échanger les expériences et expertises et l’ouverture de nouvelles perspectives de partenariat et de jumelage dans les domaines d’intérêt commun, particulièrement, le développement local et la gouvernance de la migration.

De même, cet événement affiche la présence de personnalités publiques tunisiennes et étrangères amies de la Tunisie, des représentants d’institutions internationales partenaires dans le pilotage des projets portant sur la gouvernance de la migration et le développement local, ainsi que de représentants des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales ayant mené ou envisagent de réaliser des projets de développement local.

Deux thèmes majeurs seront débattus lors du séminaire à savoir le rôle de la diaspora tunisienne dans le développement local et l’expérience de l’intégration pour le renforcement de partenariats équitables.

En marge du séminaire, se déroule une visite à des sites archéologiques ainsi qu’à des projets de partenariat.