Yousri Daly (Al-Karama) annonce qu’il va entamer une grève de la faim et en explique les raisons

Tweet Share Messenger

Le député (gelé) de la coalition islamiste Al-Karama, Yousri Daly, qui est assigné à résidence, a annoncé ce samedi 25 septembre 2021, qu’il va entrer en grève de la faim… Il explique avoir pris cette décision pour plusieurs raisons, dénonçant notamment «le silence des défenseurs des droits de l’Homme, la position de certains juges et le manque de professionnalisme des médias», dit-il.

«Je vais entrer en grève de la faim, non pas pour dénoncer ma mise en résidence surveillée parce que je ne peux pas blâmer une dictature émergente pour sa dictature mais je reproche à des juges de ne pas avoir défendu la justice», a-t-il écrit, en reprochant également à ceux qui «prétendent défendre les droits de l’homme de n’avoir pas défendu sa cause».

«Les marchands des droits de l’homme ont ignoré ma situation uniquement parce que je suis membre de la coalition Al-Karama», a-t-il accusé dans un post publié sur son compte Facebook, en ajoutant avoir également pris cette décision pour dénoncer «le manque de professionnalisme des médias tunisiens sélectifs qui nous offense, nous les dirigeants et les sympathisants de la Coalition…».

Rappelons que deux députés de cette coalition islamiste sont incarcérés : Nidhal Saoudi, pour l’affaire dite de l’aéroport et Seifeddine Makhlouf pour offense et menaces aux juges militaires. Quant à Rached Khiari, qui fait l’objet d’un mandat de dépôt depuis avril dernier, et qui est notamment poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l’État, et Mohamed Affes, impliqué dans l »affaire de l’aéroport, ils sont toujours en fuite…

Y. N.