Sixième journée de vaccination massive en Tunisie : Plus de 556.000 personnes vaccinées (17h)

La 6e journée de vaccination massive contre le coronavirus, organisée en Tunisie, aujourd’hui, dimanche 26 septembre 2021, a permis, jusqu’à 17h, la vaccination de 556.067 personnes.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé, dans un communiqué publié ce soir, en rappelant que 380 centres de vaccination ont été dédiés à cette campagne dans toutes les régions du pays.

La même source ajoute que le plus grand nombre a été enregistré à Tunis avec 51.141 personnes vaccinées, suivie de Sfax (50.994) puis de Nabeul (48.795).

Rappelons que cette journée a été dédiée à toutes les personnes convoquées pour la 2e dose du vaccin (ayant reçu la 1ère le 29 août), les 15 ans et plus enregistrés sur la plateforme et ayant reçu le SMS de convocation pour la 1ère dose, ainsi que les 40 ans (1 ère dose).

Y. N.