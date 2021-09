Tunisie – Ksar Hellal : Ouverture d’une enquête pour meurtre avec préméditation et tentative de meurtre

Tweet Share Messenger

Rassemblement des proches des victimes et des habitants devant l’hôpital de Ksar Hellal.

Suite à des instructions du parquet de Monastir, une enquête a été ouverte, pour meurtre avec préméditation et tentative de meurtre, concernant l’affaire de la voiture qui a percuté hier soir, dimanche 26 septembre 2021, à Ksar Hellal (gouvernorat du Monastir), des passants, faisant au moins 7 blessés et un mort.

C’est ce qu’a déclaré, aujourd’hui, aux médias, Farid Ben Jha, porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia.

Le responsable a ajouté que le suspect est un homme de 55 ans, résidant au Canada et actuellement à Bizerte, et que selon des sources concordantes, il est revenu il y a une semaine, avant de s’installer dans l’une des régions de la délégation de Masaken dans le gouvernorat de Sousse.

Rappelons que la victime est un jeune homme de 22 ans, étudiant en 3e année de comptabilité à Sousse.

Par ailleurs, le directeur régional de la santé à Monastir, Hamouda Baba, a indiqué, ce lundi, dans une déclaration accordée à Jawhra FM, qu’un deuxième décès avait été enregistré, après le transfert de l’un des blessés à une clinique privée.

Une information démentie par le poète et journaliste Salah Souissi, qui est sur les lieux, et qui a assuré qu’il est en contact avec le père de l’individu ayant été transféré à une clinique et que l’état de ce dernier est stable.

C. B. Y.