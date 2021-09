Tunisie : Najla Bouden, chargée par Saïed de former un nouveau gouvernement

Le président de la république, Kaïs Saïed, a chargé, ce mercredi 29 septembre 2021, Najla Bouden de former un nouveau gouvernement.

«En application des dispositions du décret présidentiel n°117 de 2021, du 22 septembre 2021, portant sur les mesures exceptionnelles et en particulier de l’article 16 de celui-ci, le président de la République, Kaïs Saïed, a confié ce mercredi 29 septembre 2021 à Mme Najla Bouden Romdhane de former un gouvernement, dans les plus brefs délais», lit-on dans un communiqué de la présidence de la république.

Une femme sera donc, pour la première fois de l’histoire de la Tunisie, à la tête du gouvernement.

Née en 1958 à Kairouan, Mme Bouden est ingénieure en géologie de formation et professeure de l’enseignement supérieur.

En 2011, elle a été nommée directrice générale chargée de la qualité au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Elle a, par la suite, occupé le poste de chargée de mission au cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Slim Choura, en 2015, avant de devenir, à partir de septembre 2016, cheffe de l’unité de gestion par objectifs pour l’exécution du projet de la reforme de l’enseignement supérieur en vue de l’appui à l’employabilité des diplômes de l’enseignement supérieur, au sein du même département gouvernemental.

C. B. Y.