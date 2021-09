Ennahdha : «Le nouveau gouvernement doit être soumis au vote de confiance de l’Assemblée»

Le bureau exécutif du parti islamiste Ennahdha a publié un communiqué à l’issue de sa réunion, ce jeudi 30 septembre 2021, où il commente notamment la nomination de Najla Bouden à la tête du gouvernement, annoncée hier, par le président Kaïs Saïed.

«Ennahdha exprime d’abord son total respect pour les femmes tunisiennes et salut leurs luttes pour la liberté et l’égalité,mais tient à mettre en garde qu’une pareille nomination, opérée en dehors des procédures constitutionnelles et sur la base d’un décret présidentiel inconstitutionnel ne peut qu’aggraver la crise en Tunisie», lit-on dans le communiqué du parti de Ghannouchi.

Ainsi Ennahdha, qui a perdu cette semaine 131 de ses dirigeants dont plusieurs députés, a appelé le président de la république à revenir sur le décret 117, qualifiant les mesures qui y sont mentionnées de dictatoriales et visant à imposer un pouvoir unique, tout en demandant à soumettre le nouveau gouvernement au vote de confiance de l’Assemblée, «comme l’exige la constitution».

Rappelons que les travaux de l’Assemblée sont gelés depuis le 25 Juillet, suite aux mesures exceptionnelles décidées par le président Saïed, alors que des députés appellent, depuis hier, à reprendre les travaux parlementaires dès demain, vendredi 1er octobre, marquant la fin des vacances des députés…

Y. N.