Tunisie : Le ministère de l’Éducation communique le calendrier des examens nationaux

Le ministère de l’Éducation tunisien a communiqué, ce jeudi 30 septembre 2021, via une circulaire, les dates des examens nationaux relatifs à l’année scolaire 2020-2021.

Les épreuves du baccalauréat démarreront le mercredi 8 juin 2022. En effet, la session principale se tiendra les 8, 9, 10,13, 14 et 15 juin, et les résultats seront proclamés le dimanche 26 juin 2022. Quant à la session de contrôle, elle aura lieu les 28, 29,30 juin et le 1er juillet, et et ses résultats seront affichés le 9 juillet.

D’autre part, l’examen de fin d’études de l’enseignement de base et technique a été fixé au 20, 21 et 22 juin et les résultats seront proclamés le 5 juillet.

Enfin, le concours d’accès aux collèges pilotes aura lieu les 23, 24 et 25 juin et ses résultats seront annoncés le 8 juillet.

C. B. Y.