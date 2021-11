Zaghouan : Quinze ouvrières et ouvriers agricoles blessés dans un accident de la route

Tweet Share Messenger

Quinze ouvrières et ouvriers agricoles ont été blessés dans un accident de la route, survenu cette après-midi, lundi 29 novembre 2021, à Zaghouan.

Le camion transportant les ouvriers est entré en collision avec un véhicule au niveau de la zone agricole de Soud Nebhana, sachant que les conducteurs ont également été blessés, dans cet accident.

Selon l’agence Tap, certaines victimes ont dû être transportées à l’hôpital Sahloul à Sousse, leurs blessures étant plus graves, alors que la plupart des blessés ont été pris en charge à l’hôpital local, indique le délégué de Zaghouan dans une déclaration à l’agence Tap.

Les drames se suivent et se ressemblent dans ce secteur et l’amélioration des conditions de transport et du travail des ouvrières et ouvriers agricoles, tarde à s’installer en Tunisie, malgré les promesses de leur offrir des conditions de travail descentes et de fournir des bus à cet effet…

Y. N.