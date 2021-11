Blessé lors de l’attaque d’Akouda, Rami Limam adjudant-chef de la garde nationale poursuit son combat

L’Adjudant-chef de la garde nationale, Rami Limam, qui avait été grièvement blessé le 6 septembre 2020 dans l’attaque perpétrée au croisement d’Akouda, à Sousse, a dû être de nouveau hospitalisé suite à des complications… Sorti récemment de l’hôpital, il affirme qu’il garde le moral et la foi pour s’en sortir dans son combat qu’il mène dignement et avec bravoure depuis plus d’un an.

En convalescence chez lui à Moknine depuis samedi, après avoir été en réanimation pendant deux semaines à l’hôpital Sahloul à Sousse, Rami Limam a été soumis à un repos strict avec des traitements, en attendant de refaire prochainement un scanner cérébral et d’être suivi par un neurologue, a-t-il affirmé dans une déclaration, ce lundi 30 novembre 2021, à Kapitalis.

Il a par ailleurs tenu à remercier le corps médical et toute personne qui a contribué à ses soins, ainsi que ceux qui ont demandé de ses nouvelles et qui ne cessent de le soutenir, a-t-il encore dit.

Le brave adjudant-chef, qui ne manque une occasion pour réitérer son envie de revêtir son uniforme pour contribuer avec ses collègues à la sécurité du pays et la lutte contre le terrorisme et tous les crimes, avait, rappelons-le été fauché par une voiture à bord de laquelle se trouvaient 3 terroristes, qui après l’avoir renversé, l’ont poignardé dans différentes parties de son corps.

Grièvement blessé, il avait alors subi une intervention chirurgicale de 7 heures pour arrêter l’hémorragie, avant d’être placé sous coma artificiel….

Son collègue l’adjudant Sami Mrabet, alors visé par la même attaque, avait malheureusement succombé à ses blessures, alors que les 3 terroristes, dont les frères Gaddes, avaient été éliminés peu de temps après cette attaque, menée le jour du 64e anniversaire de la garde nationale.

Y. N.