Abdellatif Mekki : «Le discours de Kaïs Saïed vise à politiser l’armée»

L’ancien dirigeant au sein du mouvement Ennahdha, Abdellatif Mekki, a accusé le président de la république de tenter de politiser l’armée à travers le mot qu’il a prononcé lors de sa réunion avec les membres du Conseil supérieur des armées, hier, mardi 30 décembre 2021.

«Le discours du professeur Kaïs Saïed devant le Conseil supérieur des armées est une politisation de l’institution militaire et une implication de celle-ci dans les conflits politiques, et c’est un coup porté à l’un des fondements de la république. Que diront les chefs de l’armée en réponse à ce mot ? Confusion !!!», a notamment écrit l’ancien ministre de la Santé publique sur Facebook, mardi.

Pour rappel, le chef de l’Etat avait exprimé sa fierté du «patriotisme des forces armées et de leurs efforts pour la préservation de l’État», ajoutant que la Tunisie a fortement besoin de gens honnêtes et fidèles au pays. Il a, également, «sa détermination à poursuivre ses actes, hisser le drapeau du pays, affronter ceux qui le menacent et réaliser les espoirs du peuple».

Mekki estime, probablement à juste titre, que Saïed faisait allusion à ses opposants politiques en parlant de «ceux qui menacent la nation» et que ce n’était pas le contexte idéal pour le faire.

C. B. Y.