« Figures et lieux » à la Cinémathèque tunisienne : Tous ces lieux qui ont inspiré le cinéma tunisien

Tweet Share Messenger

La Cinémathèque tunisienne accueille dès aujourd’hui et jusqu’au 5 décembre le cycle de projections « Figures et lieux ». Une sélection de films tunisiens inspirés par des villes et des quartiers emblématiques de la Tunisie.

Un nouveau cycle de projection sera inauguré aujourd’hui à la Cinémathèque Tunisienne entièrement dédié au cinéma tunisien, et en particulier à des films qui ont été réalisés autour de régions, de villes ou de quartiers devenus des personnages à part entières dans ces films.

On pourrait penser à la Goulette ou à Halfaouine ayant inspiré Férid Boughedir dans la réalisation de ses deux films les plus connus et les plus emblématiques du cinéma tunisien ; mais beaucoup d’autres films tunisiens s’inscrivent parfaitement dans cette thématique. La Cinémathèque, sous la direction artistique de Tarek Ben Chaabane, a concocté une sélection de 7 films entre longs et courts métrages sortis entre 1972 et 2016 qui seront projeté tout au long des cinq prochains jours.

Parmi ces films, on retrouve « Essaïda » (1996) de Mohamed Zran, « Le Sultan de la Médina » (1992) de Moncef Dhouib, « Mon village, un village parmi tant d’autres » (1972) de Taïeb Louhichi, ou encore « Thala mon amour » (2016) de Mehdi Hmili.

F.B