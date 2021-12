L’écrivaine française Marie Nimier à Tunis pour son projet « Les confidences nomades » basé sur des témoignages anonymes

La romancière et parolière française Marie Nimier est en ce moment en résidence à la Villa Salammbô à Tunis pour finaliser son livre « Les confidences nomades ». Une sorte de jeu littéraire auquel elle invite toute personne souhaitant raconter une anecdote, un vécu ou une histoire anodine.

« Les confidences nomades » est un projet littéraire inédit et unique en son genre, ayant la particularité de rassembler des témoignages anonymes de personnes souhaitant partager des chapitres marquants de leurs vies (une déception, un rêve, un regret, un souvenir d’enfance ou encore une histoire cocasse …).

La romancière et parolière française Marie Nimier réside depuis le 14 novembre à la Villa Salammbô pour réaliser ce projet de livre, et invite les tunisiens à prendre part à ce beau projet en lui racontant leurs confidences, qui seront par la suite réécrites, réinventées, retravaillées et condensées.

Les personnes souhaitant participer à cette expérience sont invitées à écrire à l’écrivaine sur l’adresse suivante : https://marienimier.com/confidences/ ou à contacter ce numéro de téléphone : 58 646 902.

F.B