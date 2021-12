JTC 2021 : L’ouvrage « La mémoire des Journées théâtrales de Carthage » voit enfin le jour

Après plusieurs années de recherche, de collecte et d’archivage, le premier ouvrage sur l’Histoire des JTC vient de paraître.

Un volumineux ouvrage intitulé « La mémoire des Journées théâtrales de Carthage » vient de paraître dans le cadre de la 22e édition des JTC qui se tient en ce moment et jusqu’au 12 décembre, il est signé Dr. Mohamed Massoud Driss, avec la collaboration de Dr. Saifeddine El Ferchichi et Dr. Yassine El Ouni.

Ce livre tant attendu par les Hommes de théâtre, les chercheurs, les critiques, les étudiants en Arts dramatiques et les amoureux du 4e art est officiellement sorti ce matin, dimanche 5 décembre. Une rencontre a eu à la Cité de la Culture de Tunis en présence notamment de la directrice des JTC Nissaf Ben Hafssia et de l’ancien directeur du festival Hatem Derbel pour présenter ce livre événement de 1000 pages composé de deux parties.

Fruit d’une collaboration entre les JTC et le Comité du Théâtre arabe, le livre se veut une référence sur l’Histoire du théâtre tunisien, arabe et africain, et un miroir des vingt et une éditions précédentes du Festival.

« Travailler sur les archives des JTC depuis leur création en 1983 n’a pas été une chose facile. Mais la publication de ce livre a pu être possible grâce aux documents que l’on a pu trouver au Centre des Archives nationales et à la Bibliothèque nationale », a indiqué Dr. Mohamed Massoud Driss.

