Algérie vs Maroc en live streaming : Coupe arabe des nations

Algérie vs Maroc , le quart de finale choc de la Coupe arabe des nations Qatar 2021, un match au goût de la rivalité sportive et politique entre les deux nations voisines du Grand Maghreb. En direct, ce soir à 20h heure Alger et Rabat au stade d’ Althumama sur Beinsport1, le match sera arbitré par le brésilien Wilton Sampaio.

Algérie vs Maroc Coupe arabe des nations en live streaming Beinsport 1 | Direct | Live :