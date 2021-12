Tunisie : La Sonede éclaboussée par une affaire de corruption

Le district de la Sonede d’El-Manar éclaboussé par une affaire de corruption.

Si la majorité des entreprises publiques sont déficitaires sinon au chapitre de la faillite, l’une des raisons principales réside dans la corruption qui les gangrène. La Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (Sonede) ne déroge pas à cette règle, comme le prouve une récente affaire de corruption impliquant six de ses cadres révélée au sein de son district d’El-Manar.

Le 10 décembre 2021, une patrouille de la troisième division centrale de recherche de la sous-direction des recherches du département du renseignement de la garde nationale à Al-Aouina a réussi à démasquer un réseau de corruption au sein de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (Sonede) au district d’El-Manar.

Les recherches ont révélé un certain nombre d’abus liés au raccordement de biens immobiliers au réseau d’eau potable en utilisant des permis de construire frauduleux, en attribuant des abonnements à certains bénéficiaires de manière illégale et en approuvant l’installation de compteurs non conformes aux spécifications techniques. Par ailleurs, plusieurs documents frauduleux ont disparu des dossiers de la société pour effacer les traces de ces abus administratifs.

Une enquête judiciaire a été ouverte, cinq personnes ont été arrêtées et un mandat de recherche émis contre une sixième.

C’est le général de brigade Houssemeddine Jebabli, porte-parole officiel de la direction générale de la Garde nationale, qui a révélé cette affaire dans l’émission «Sabah Al-Nas», sur Mosaïque FM, aujourd’hui, lundi 13 décembre 2021.

I. B.