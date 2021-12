L’Algérie accorde à la Tunisie un prêt de 300 millions de dollars (Jort)

Tweet Share Messenger

L’Algérie a octroyé à la Tunisie, un prêt de 300 millions de dollars US, et ce, suite au protocole financier conclu le 9 décembre entre les deux pays.

C’est ce qu’indique un décret présidentiel, portant ratification dudit protocole, et qui a été publiée, ce mardi 14 décembre 2021, dans la dernière édition du Journal officiel de la république tunisienne (Jort).

Notons que ce protocole a été signé lors de la dernière rencontre entre la cheffe du gouvernement Najla Bouden et le Premier ministre algérien Aïmene Benabderrahmane, qui était à la tête d’une délégation en visite en Tunisie, composée des ministres du Commerce et de la Promotion des exportations Kamel Rezig, de l’Energie et des mines Mohamed Arkab, de l’Industrie Ahmed Zaghdar ainsi que des Travaux publics Kamel Nasri.

Cette rencontre, rappelons-le, a essentiellement porté sur le secteur de coopération économique, commerciale et de développement des régions frontalières.

Notons par ailleurs que sur invitation du chef de l’Etat Kaïs Saïed, le président algérien Abdelmajid Tebboune effectuera une visite en Tunisie les 15 et 16 décembre 2021.

Y. N.