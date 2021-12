Retour des JMC sans la compétition officielle

Tweet Share Messenger

Les Journées musicales de Carthage (JMC 2021)seront de retour du 18 au 23 décembre. La 7e édition aura lieu sans la compétition officielle et privilégiera les rencontres entre les artistes et les professionnels de l’industrie musicale.

Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, mardi 14 décembre, à la Cité de la Culture, le comité directeur de la 7e édition des JMC a annoncé que le festival défendra une nouvelle vision qui mise sur l’échange interculturel et le développement de l’industrie de la musique notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Les JMC ne seront pas compétitives cette année mais proposeront un marché professionnel des musiques ayant pour mission principale la professionnalisation du secteur de la musique en Tunisie et dans les pays arabes et africains.

« Dans cette nouvelle édition, les prix et les compétitions ont été abandonnés pour mettre en avant la créativité du produit artistique tunisien et la promotion de son exportabilité. L’établissement pour la promotion des Festivals adhère à cette nouvelle manière de faire découvrir de nouveaux talents tout en offrant des nouveaux moyens pour exporter le produit tunisien à l’échelle internationale. », a indiqué le directeur de l’ENPFMCA Youssef Lachkhem.

F.B